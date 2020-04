Subiu para 42 o número de casos confirmados de infecção com covid-19 na Madeira, o que representa mais dois do que na passada segunda-feira. O balanço feito ontem pelo IASaúde dá conta de uma primeira situação de transmissão local no Porto Santo, ilha que tem agora dois infectados. O outro novo caso é importado, tratando-se de um cidadão residente no concelho do Funchal que regressou de uma recente viagem aos Estados Unidos .

Na habitual conferência de imprensa realizada ontem, a vice-presidente do IASaúde esclareceu que esta primeira situação de transmissão local no Porto Santo é de “um contacto próximo do caso já confirmado naquela localidade”. Relativamente ao outro resultado positivo confirmado ontem, Bruna Gouveia explicou que se trata “de um doente com proveniência de uma viagem recente aos Estados Unidos, que após regressar teve conhecimento de ter tido contacto com pessoas com covid-19 e desenvolveu todo o processo de isolamento”. Um destes doentes situa-se na faixa etária entre os 10 e 19 anos, o outro encontra-se entre os 30 e os 39 anos.

Apesar do aumento do número de casos nas últimas 24 horas, apenas um dos infectados continua internado na unidade destinada ao covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Todos os restantes doentes “apresentam sintomas ligeiros”, adiantou Bruna Gouveia, acrescentando que, por isso, se encontram em isolamento nas suas residências ou em alojamentos. Neste particular, existem já dois doentes alojados no Hotel Praia Dourada, no Porto Santo, enquanto outros dez, entre os quais o novo paciente diagnosticado positivo ontem, foram transportados para o Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

Casos de transmissão local fora do ambiente familiar

A vice-presidente do IASaúde confirmou, por outro lado, a existência de transmissão local fora do âmbito familiar. “Temos situações de contacto próximo, mas fora do ambiente familiar”, explicou.

Bruna Gouveia adiantou, ainda, que a primeira infectada com covid-19 já foi sujeita a novo teste, tendo acusado novamente positivo. Esta semana será reavaliada.

Feitas as contas, desde 29 de Fevereiro até agora foram testados 225 casos suspeitos na Região, dos quais 183 resultaram negativos.

No que diz respeito aos contactos, neste momento 728 pessoas encontram-se em vigilância activa, prosseguindo as investigações epidemiológicas nos casos mais recentes.

Entre este grupo sob vigilância activa encontram-se seis profissionais de saúde, o que representa menos um do que na véspera. Nos restantes casos já se encontra concluído o processo de vigilância referente aos 14 dias de isolamento previstos.

Relativamente aos restantes indivíduo em vigilância activa, 235 encontram-se a cumprir quarentena obrigatória em alojamento designado nos diferentes hotéis: Praia Dourada (31), Quinta do Lorde (96) e Vila Galé (108).

Por outro lado, existem 1.699 indivíduos em situação de auto vigilância, acompanhadas à distâncias pelas autoridades de saúde dos respectivos concelhos.

Resta falar da LinhaSRS24, que nas últimas 24 horas registou 121 chamadas, totalizando já 4.807 contactos telefónicos desde o início da operacionalização da linha.