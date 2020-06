Faz amanhã uma semana que os estabelecimentos de infância e de Educação Pré-Escolar reabriram as portas, assim como houve o regresso às escolas por parte dos alunos do Ensino Secundário que vão realizar exames nacionais no próximo mês de Julho. Em entrevista ao DIÁRIO, o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, faz um balanço positivo deste regresso...