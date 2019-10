De acordo com Assunção Bacanhim, da UMAR, na Madeira, existem mais de mil pessoas idosas com mais de 85 anos a viver sozinhas, cuja maioria são mulheres. “Na Madeira, temos alguns dados disponíveis que nos dizem que já temos mais de mil pessoas idosas com mais de 85 anos a viverem sozinhas, cuja maioria são mulheres. Existem na Madeira, nos dados de 2017, 118 pessoas idosas por...