Mais de um milhar de jovens futebolistas, com idades compreendidas entre os 5 e os 9 anos, participaram no Dia de Portugal, na 10.ª concentração de futebol regional ‘A Trapalhança’, que decorreu na Cidade Desportiva do CD Nacional.

A actividade prolongou-se durante todo o dia e juntou 114 equipas de 24 clubes e acabou por ser um ‘aperitivo’ para a segunda edição do Cristiano Ronaldo...