Mais de 93 mil processos resolvidos em cinco anos

Paulo Barreto termina, em Abril do próximo ano, o segundo mandato como presidente da Comarca da Madeira e que entregar a pasta com um saldo de menos de metade do número de processos pendentes que recebeu, em 2014. É isso que sublinha no relatório semestral enviado ao Conselho Superior de Magistratura e que foi aprovado pelo Conselho Consultivo na terça-feira.

Os objectivos traçados...