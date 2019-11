Mais de 800 na XIII CAT

O Centro de Congressos - Casino da Madeira recebe hoje, entre as 8h15 e as 18h30, a XIII edição da Conferência Anual de Turismo (CAT), onde agentes do sector vão ouvir falar dos ‘Mercados Emissores’, numa iniciativa organizada pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas à qual deverão marcar presença mais de 800 pessoas.

Com cerca de 130 associados activos na Madeira,...