No âmbito do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira, para o período 2014-2020 - Madeira 14-20, ainda em vigor, foram aprovadas até ao final de 2019, 3.340 candidaturas, com um custo elegível global de quase mil milhões de euros e que correspondem a uma despesa pública de cerca de 447 milhões de euros.

De acordo com os dados disponibilizados ao DIÁRIO pelo Instituto de...