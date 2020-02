Os clubes madeirenses voltaram a estar em bom plano no último dia do Campeonato Nacional de Sub-20 em atletismo de pista coberta, que teve lugar no Expocentro, em Pombal, este fim-de-semana.

A Madeira voltou a destacar-se no salto à vara, desta vez através da atleta Sara Pereira, do Jardim da Serra, que apesar de ter igualado a marca (3.20) de Carlota Gonçalves (UFCT), acabou por...