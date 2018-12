Mais benefícios para quem faz voluntariado

O IV Encontro do Voluntário – promovido pela a Associação Casa do Voluntário, a ADCF - Garouta do Calhau, a Cruz Vermelha Delegação da Madeira o Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro, a Criamar, Casa do Povo do Curral das Freiras e Casa de Saúde da Câmara Pestana – conseguiu reunir esta quarta-feira 71 instituições de solidariedade, no auditório da Casa de Saúde da Câmara Pestana....