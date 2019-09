Mais baixo valor contratual do ano

O mês de Agosto veio representar uma travagem severa no ritmo de contratações de obras públicas, registado ao longo do resto do ano de 2019. Depois de meses com um volume contratual a rondar ou a superar bastante os 20 milhões de euros, o mês passado ficou-se pelos 13 milhões. Uma quebra que, em grande parte, se deveu ao desaparecimento de contratos para grandes obras públicas.