O terceiro dia da Semana Gastronómica de Machico será repleto de muita música, actividade e ‘comes e bebes’.

O evento inicia, pelas 17 horas, com um ‘show cooking’, ou por outras palavras, cozinha ao vivo. Ao mesmo tempo a animação de rua ficará a cargo do grupo Teatro Bolo do Caco.

Logo depois, pelas 18h30, a festa preenche-se de tradição madeirense através do Grupo de Despique...