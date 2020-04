Um total de 23 pessoas morreram ontem em Portugal vítimas da covid-19, incluindo uma primeira vítima no Alentejo, e mais 603 foram diagnosticadas com a doença no mesmo período.

Portugal regista assim, até ao dia de ontem, 785 mortos associados à covid-19, e 21.982 infectados, indica o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados...