Portugal registava ontem um total de 1.135 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que no sábado, e 27.581 infectados, mais 175, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (648), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (243), do Centro (216), do Algarve (13), dos Açores (14) e do Alentejo...