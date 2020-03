Há mais 10 casos positivos para covid-19, todos com residência na Região Autónoma da Madeira (2 no concelho do Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 3 na Ponta do Sol, 2 em Santa Cruz, 1 com residência oficial no Porto Santo, mas a residir no Funchal, desde este ano).

Ontem, horas antes da conferência do IASaúde, a Direção-Geral da Saúde (DGS) havia reportado 31 casos na Região. “O número...