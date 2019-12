Maior salário mínimo beneficia 15 mil pessoas

O aumento do salário mínimo na Região vai representar mais 502,32 euros de vencimento anual para mais de 15 mil madeirenses. Essas são as contas do executivo de Miguel Albuquerque, que se prepara para, na quinta-feira, em Conselho de Governo, aprovar o novo valor, a vigorar no próximo ano. O aumento do salário mínimo nacional em vigor na Região deverá ser um dos vários temas de...