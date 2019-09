A segunda derrota do Madeira Andebol SAD, foi ontem também a primeira vitória do Maia no actual campeonato nacional da I Divisão em seniores masculinos, com o conjunto nortenho a superar a SAD por 35-27 com 16-10 ao intervalo vantagem igualmente favorável aos nortenhos.

Este encontro em que o conjunto comandado pelo técnico Paulo Fidalgo se apresentou na condição de visitado acabou...