Maeda teme perder os Jogos Olímpicos

Daizen Maeda tinha um sonho. Estar presente nos Jogos Olímpicos que se iriam realizar precisamente no seu país Natal, o Japão. Para já, este grande evento desportivo foi adiado para 2021, o que pode comprometer, em face da limitação de idade, a concretização do seu sonho.

Por ironia do destino, o avançado japonês do Marítimo lesionou-se ao serviço da Selecção Sub-23 do Japão, num amistoso contra a Jamaica (fez um golo na vitória por 9-0) realizado em Dezembro numa data não FIFA, de preparação para os jogos, mas com o consentimento do seu clube.

“Fui submetido a duas reabilitações de uma lesão muscular que contrai nesse jogo frente à Jamaica, durante um mês, em Janeiro, o que me afastou dos treinos e dos jogos. Regressei a 2 de Fevereiro no embate com o Aves [entrou na segunda parte na derrota caseira por 1-2], mas só voltei à titularidade frente ao Paços de Ferreira [vitória por 3-0 nos Barreiros] a 17 de Fevereiro. Sentia agora que estava a voltar à minha melhor condição, mas agora esta paragem veio, no meu caso, na pior altura possível”, relata em entrevista concedida a um jornal nipónico.

O mais chocante para Maeda foi o adiamento dos Jogos Olímpicos no Japão. O jogador do Marítimo, depois de ter representado o seu país na Copa América em 2019, no Brasil (o Japão foi um dos países convidados para o evento), mudou-se para Portugal e para o Marítimo em Junho do ano passado. “Queria jogar numa boa Liga Europeia e conseguir ainda elevar mais o meu rendimento, de molde a chegar bem aos Jogos. E, no Marítimo, pelo menos até à lesão, estava a ter um bom desempenho”, explica.

Agora, com o adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos, Maeda terá 24 anos nessa altura. “Tenho de esperar, pois o limite de idade não está claro. O meu objectivo é, como todos os meus colegas que estiveram até agora activos na selecção de Sub-23, poder estar presente nas Olimpíadas. Vamos a ver”, avança com algum optimismo.