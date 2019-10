Os atletas madeirenses Francisco Luís, em juniores, e Ricardo Melim, em master 50, ambos do Clube Naval do Funchal, conquistaram no passado fim-de-semana, em representação da selecção nacional portuguesa, duas medalhas de prata no decorrer do Campeonato do Mundo de Biatle, realizado em St. Petersburg, na Florida, Estados Unidos.

Além destes dois vice-campeões mundiais, a Madeira...