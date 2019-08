Madeirenses transformam convento em hotel

A recuperação e transformação do Convento do Carmo, em Moura (Beja), num hotel de quatro estrelas foi adjudicada à Sociedade de Promoção de Projectos Turísticos e Hoteleiros (SPPTH), empresa administrada pelos empresários madeirenses Gonçalo Camacho (grupo Renault) e João Miguel Correia (filho do ex-secretário regional Manuel António Correia).

O gabinete do ministro Adjunto e da...