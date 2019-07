A Região voltou a estar representada ao mais alto nível no badminton, desta feita, no XII do Torneio Luso-Espanhol, que decorreu em Évora, através de atletas do Club Sports da Madeira, que competiram nos escalões de sub- 11, sub-13, sub-15 e veteranos, onde foram garantidos seis títulos.

No escalão de mais baixo, depois de derrotar na meia-final o atleta dinamarquês Mathias Fallensen,...