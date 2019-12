Madeirenses são vice-campeões do Mundo

A Madeira voltou a subir ao pódio de um campeonato do Mundo no desporto adaptado, desta feita para atletas com síndrome de down e nas modalidades de Basquetebol 3x3 IBA21 e de Judo (Judown).

Estes mundiais tiveram lugar na cidade de Guimarães no passado fim-de-semana e contou com representação de dois atletas e um treinador madeirenses do Clube Desportivo ‘Os Especiais’, nomeadamente...