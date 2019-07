Três jovens madeirenses já fizeram a sua estreia no Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE), que decorre até sábado, em Baku, no Azerbaijão.

A representar a selecção portuguesa, os três atletas - todos eles do GD Estreito - tiveram prestações regulares à excepção feita a Moisés Faria. O atleta insular participou na final directa do lançamento do dardo, tendo rubricado como...