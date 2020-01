As equipas madeirenses procuram recuperar na segunda volta do Campeonato de Portugal. Concluída a primeira metade da competição é o momento para um primeiro balanço numa época com alguns altos e baixos para União, Marítimo B e Câmara de Lobos. Integrados naquela que é uma das séries mais exigentes e competitivas do Campeonato de Portugal, a tarefa é complicada e todos apontam a...