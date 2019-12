Seis jogadores madeirenses estiveram presentes, entre 21 e 23 de Dezembro, no estágio conjunto das selecções nacionais de badminton, que se realizaram Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.

Cláudia Lourenço, Francisca Vasconcelos e Luísa Faria, todas do Pontassolense, Ana Rita Fernandes e Tiago Berenguer, ambos do CS Madeira, e Tiago Gouveia, do Prazeres, foram os atletas...