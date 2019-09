As atletas madeirenses Cláudia Lourenço (A.D. Pontassolense) e Ana Rita Fernandes (C.S. Madeira) vão participar, em Kazan, na Rússia, no Campeonato do Mundo de Juniores de badminton.

Como forma de preparar essa participação, as duas madeirenses estão a integrar um estágio da selecção nacional, promovido pela Federação Portuguesa de Badminton, que decorre no Centro de Alto Rendimento...