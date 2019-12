Madeirenses nomeados para melhores do ano

A Madeira tem seis representantes, entre atletas, treinadores e membros de equipas, nomeados para os melhores do ano da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), que serão distinguidos no decorrer da 24.ª Gala do Desporto, agendada para o dia 29 de Janeiro, no Casino Estoril.

A lista de candidatos resulta de indicações efectuadas pelas federações desportivas de modalidade e irão...