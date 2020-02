O triatlo madeirense esteve, no passado fim-de-semana envolvido em duas provas do calendário nacional da modalidade, desta feita no Duatlo de Arronches a contar para o nacional de clubes e ainda no Duatlo Jovem do Entroncamento, prova do campeonato nacional jovem, acabando por estar em bom plano.

Na prova maior, disputada em Arronches, vila do distrito de Portalegre, a Madeira marcou...