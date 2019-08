Madeirenses invadem Itália para o Campeonato da Europa de skyrunning

Entre 1 a 7 se Setembro a Madeira invade as serras italianas para lutar pelos títulos de campeão da Europa de Skyrunning, que irão decorrer nas regiões de Piedmont e Bergamo.

Num total serão 11 atletas madeirenses que irão disputar as distintas provas que fazem parte deste europeu.

Luís Fernandes (Ludens Clube Machico), Lúcia Franco (AD Galomar) e Bruno Dantas (CD Escola de Santana) são os insulares a competir já este domingo no Na disciplina de Ultra Skyrunning, na região de Bergamo, Zorzone – Serina, tendo como objectivo ultrapassar uma distância de 50 km, entre os 800 e os 2.500 metros de altitude.

Na quinta-feira, 5 de setembro será a vez de Vítor Jesus (Clube Montanha do Funchal), Ricardo Gouveia (Clube Aventura da Madeira), Joana Soares (ACD Jardim da Serra), Camila João (Clube Escola do Estreito), Bruno Silva ( Clube Escola do Estreito ), Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira) e Carla Freitas (Clube Aventura da Madeira) entrarem em acção, tentando os melhores resultados na disciplina da prova do Vertical Kilometer, que terá 3,4 km de extensão e mil metros de desnível positivo. Parte destes skyrunners voltam a competir no sábado, 7 de setembro, disputando a disciplina Skyrace, neste caso Américo Caldeira e Carla Freitas, a que se junta Cátia Fiqueli (Clube Aventura da Madeira), para ultrapassar uma distância de 31 km, com 2.600 metros de desnível positivo.

De registar que alguns dos atletas madeirenses irão representar a selecção portuguesa, fruto dos resultados meritórios que vêm alcançado nomeadamente Luís Fernandes, Lúcia Franco, Bruno Dantas, Vitor Jesus, Joana Soares, Camila João, Bruno Silva e Américo Caldeira.