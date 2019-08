Madeirenses iniciam competição no mundial de masters de natação

Os nadadoras madeirense iniciam hoje a sua participação no Campeonato do Mundo de Masters da Natação, que se realiza em Gwangiu, na Coreia do Sul.

Mayra Sousa e Catarina Silva, ambas do Clube Naval do Funchal, entram em acção na competição de 3 km de águas abertas. Pedro Ideia também compete nesta mesma distância, mas em masculinos.

Susana Sousa Gomes, José Pedro Sousa e Pedro Freitas,...