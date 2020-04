Existem madeirenses infectados em Jersey e Guernsey, mas ninguém sabe ao certo quantos são porque ambos os governos não divulgam informações sobre a nacionalidade dos infectados que já ascendem, na globalidade, a 398 casos positivos em duas das Ilhas do Canal. São 198 em Jersey e 200 em Guernsey com um total de nove mortes confirmadas no seu conjunto, três em Jersey e seis em Guernsey,...