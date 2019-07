Madeirenses goleadores deixam Portugal invicto no Mundial

A selecção portuguesa fechou com chave de ouro a primeira fase do campeonato do Mundo de Futebol de Rua, que se está a realizar em Cardiff, País de Gales.

Nos últimos dois encontros do Grupo E, realizados ontem, Portugal voltou às grandes goleadas, começando por vencer o Paquistão por 9-2, para, no final da tarde, derrotar a selecção da Hungria por 9-1, e fechando o grupo com cinco...