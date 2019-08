Cinco atletas madeirenses marcaram presença recentemente em dois dos maiores eventos de sky running que tiveram lugar em Itália.

No passado dia 19 de Julho Vítor Jesus (Clube Montanha do Funchal), marcou presença na prova de KM Vertical dos Dolomites, onde veio a alcançar o 15.º posto entre os cerca de 130 participantes, onde registou o tempo final de 39.37 minutos, com Davide...