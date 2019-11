Madeirenses em bom plano no Rallyspirit

As equipas madeirenses Mário Oliveira/António Castro e Cláudio Nóbrega/Alípio Nóbrega estiveram em bom plano no Rallyspirit 2019, prova realizada no passado fim-de-semana no norte de Portugal.

Mário Oliveira, aos comandos do seu Ford Escort MK II, obteve um excelente quarto lugar entre os Históricos, depois de ter estado numa acesa luta pelo terceiro posto com os espanhóis Júlio...