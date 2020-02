Madeirenses ‘consumiram’ 68 milhões de euros em medicamentos

Em 2019, de acordo com os dados fornecidos pela Associação Nacional de Farmácias, os madeirenses gastaram mais de 68 milhões de euros na aquisição de medicamentos e a tendência, a avaliar pelos números obtidos em 2017 e 2018, tem sido crescente. De ano para ano, consomem-se mais fármacos e gastam-se mais milhões de euros nas vendas em ambulatório.

No topo da lista estão os fármacos usados na diabetes. Em 2019 foram vendidas mais de 272 mil embalagens destes medicamentos o que resultou numa despesa superior a 8,5 milhões de euros. Em 2017, por exemplo, foram vendidas 244 mil embalagens, o que correspondeu a 6,9 milhões de euros, e em 2018 as mais de 257 mil embalagens representaram um gasto superior a 7,6 milhões de euros.

No que concerne à diabetes, Silvestre Abreu, médico endocrinologista e responsável pela implementação do Programa Regional do Controlo da Diabetes, aponta que o consumo de açúcar é um dos principais problemas de saúde pública mundial e que as campanhas de prevenção e de sensibilização, ainda que surtam efeitos, não têm conseguido resolver o aumento da prevalência da diabetes. Em Portugal, por dia, são detectados 200 novos casos.

“Isto tem a ver com a inexistência de hábitos de vida saudáveis, por mais que se tente as coisas tardam em mudar, com a prevalência da obesidade que é cada vez maior e também com a longevidade das pessoas. As pessoas vivem mais e obviamente que se tornam diabéticas. Sabemos hoje que mais de ¼ das pessoas com mais de 65 anos de idade tem diabetes”.

E assim se explicam os mais de 8 milhões de euros gastos no ano passado, primeiro pelo aumento de casos e depois pelo facto de muitos daqueles medicamentos usados para o tratamento desta patologia, sobretudo os inovadores, serem caros. “O número de medicamentos inovadores para a diabetes é grande e o custo desses medicamentos é muito maior que os medicamentos que existiam. Assim como com as insulinas. Há insulinas mais seguras e mais eficazes, mas com preços mais elevados”.

O endocrinologista sublinha que é preciso avançar com medidas efectivas para diminuir a prevalência da diabetes em Portugal, nomeadamente ao nível da indústria. De acordo com uma estimativa, de 2018, cerca de 13,6% da população portuguesa, entre os 20 e os 79 anos, tem diabetes. “Tem sido uma luta nossa, mas isso depende de uma tomada de posição mais enérgica da parte das autoridades governamentais”. Aliás, no seu entender, o dinheiro arrecadado através dos impostos, deveria ser utilizado em campanhas de sensibilização e de formação para as populações de risco.

Na Madeira, adianta Silvestre Abreu, a aposta tem sido também na detecção atempada da doença, daí que as várias unidades de saúde promovam rastreios regulares para diminuir as complicações. E por outro lado, sabendo que os fármacos para tratar a diabetes têm uma elevada taxa de comparticipação do Serviço Regional de Saúde, a diminuição da prevalência da doença trará benefícios para todos.

E no segundo lugar do top dos grupos terapêuticos mais vendidos na Madeira estão os medicamentos psicolépticos, usados habitualmente para tratar a insónia, a ansiedade ou a depressão. Com estas patologias os madeirenses gastaram mais de 5,6 milhões de euros. Mas aqui, contrariamente ao que acontece com os fármacos usados na diabetes, a subida não é tão acentuada. Em 2017 e em 2018, os valores rondaram os 5,4 e 5,5 milhões de euros, respectivamente. E em termos das embalagens, comparando os últimos três anos, há uma ligeira redução. Passamos de 459 mil embalagens em 2017 para menos de 455 mil embalagens em 2019.

Os medicamentos agentes activos no sistema renina-angiotensina, usados por exemplo para o tratamento da hipertensão arterial; os antitrombóticos, usados para reduzir a formação de coágulos sanguíneos; e os analgésicos fecham o top cinco dos fármacos mais vendidos na Região Autónoma da Madeira. Estes grupos terapêuticos, à excepção dos antitrombóticos que descem ligeiramente em 2019, quando comparado com 2018, sobem gradualmente em volume de embalagens.