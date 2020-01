As campeãs nacionais de basquetebol feminino, o Olivais FC, conquistaram no passado domingo, em Coimbra, e pela primeira vez, a Taça Federação da Liga Feminina depois de ultrapassar as açorianas do União Sportiva por 71-57 na derradeira final da prova, conseguindo assim o segundo troféu da época 2019/2020, depois da conquista desta da Supertaça.

O destaque, em termos madeirenses,...