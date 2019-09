Prossegue este fim-de-semana, na ilha Terceira, com a disputa do Rali Além Mar/Ilha Lilás, o Campeonato dos Açores de Ralis, que volta a contar com a presença de três madeirenses.

A dupla Filipe Pires/Vasco Mendonça, em Mitsubishi Lancer Evo X, compete com o foco centrado no Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores, do qual é líder, enquanto Victor Calado volta a navegar Diogo Gago,...