Madeirenses azarados em Santa Maria

Os madeirenses não tiveram a sorte pelo seu lado no Rallye de Santa Maria 2019, prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis e para o Troféu de Asfalto dos Açores, que se concluiu ontem na ilha de Santa Maria. Principalmente a equipa da Play/AutoAçoreana Racing, com Victor Calado como navegador do estreante algarvio Diogo Gago, que perdeu o rali na última classificativa,...