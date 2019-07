Madeirenses acabam em 64.º lugar

Os velejadores madeirenses Vicente Câmara e Diogo Freitas terminaram no 64.º lugar a sua participação no Campeonato do Mundo da Classe 420, em vela, que se disputou em Vilamoura.

Ontem, no último dia de competição, a dupla da Associação Náutica da Madeira obteve dois 28.ºs lugares nas duas únicas regatas do dia, o que os fez baixar do 62.º para o 64.º posto final. Mesmo assim, esta...