O Benfica foi ontem derrotado pelo Lyon nos minutos finais do jogo da terceira jornada da UEFA Youth League de futebol, com as ‘águias’ a sofrerem o 2-1 quando procuravam a vitória no jogo disputado no Seixal.

À entrada para a terceira jornada da competição, que replica nos juniores os grupos da Liga dos Campeões, Benfica e Lyon lideravam o grupo, após vencerem nas rondas anteriores...