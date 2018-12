Madeirense vai dar a volta ao Mundo sozinho

Henrique Afonso, de 56 anos, vai zarpar em Janeiro rumo a uma epopeia que levará aproximadamente três anos a concretizar.

Sozinho, a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’, que tem cerca de nove metros e 30 centímetros de comprimento, o madeirense natural do Funchal, mas a residir no Jardim do mar “há alguns anos”, gosta de ser tratado por “pirata” e descreveu um pouco daquilo que será...