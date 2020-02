O gestor bancário madeirense João Alexandre da Silva, um dos 41 arguidos do caso ‘Grupo Espírito Santo’, terá sido o homem a quem o presidente do BES, Ricardo Salgado, encarregou do pagamento de 100 milhões de euros de ‘luvas’ a políticos do regime chavista, na Venezuela. Esta é a linha de investigação que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) está a seguir...