Terminou ontem os Campeonatos do Mundo Masters em Natação que tiveram lugar desde o passado dia 5 de Agosto na cidade de Gwangju, na Coreia do Sul, e com uma comitiva madeirense a ‘despedir-se em grande nível.

Na derradeira jornada a nova campeã do Mundo dos 100 metros mariposa no escalão de 40-44 anos, Susana Sousa Gomes, despediu-se em bom plano, ao conquistar o quinto lugar nos...