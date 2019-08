Madeirense estreia-se em sétimo no Mundial

No quarto dia de competição do Campeonato do Mundo Masters em natação, Gwangju’2019, a Madeira voltou a marcar presença, desta feita, naquele que foi o primeiro dia destinado à disciplina de natação pura.

Na Coreia do Sul. João Pedro Sousa foi o primeiro madeirense a ter as honras nesta disciplina tendo participado na prova dos 800 metros livres, onde veio a registar uma excelente...