Madeirense em funções no rali Dakar 2020

O rali Dakar, o maior do mundo, começa a 5 de Janeiro e vai ter um madeirense em acção, ainda que não esteja propriamente a comandar qualquer viatura. Pedro Araújo, Director de Prova do Rali Vinho Madeira (RVM), é Presidente do Colégio de Comissários Desportivos, um cargo nunca atribuído antes a um português.

“Este é o meu oitavo ano no Dakar, o terceiro com estas funções. Antes...