Um grupo de investigadores, com elementos do Grupo de Botânica da Universidade da Madeira, publicou recentemente um artigo científico - ‘Tracing insular woodiness in giant Daucus (s.l.) fruit fossils from the Early Pleistocene of Madeira Island (Portugal)’ - onde é descrito o mais antigo fóssil de cenoura a nível mundial, bem como é dado a conhecer o primeiro caso de gigantismo...