A aposta da Madeira no mercado nacional é para continuar de forma dinâmica. Para tal, a Região assinou ontem um protocolo com a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, que permite ser este ano destino preferido da APAVT, a exemplo do que aconteceu em 2016.

Uma opção revelada em Lisboa pelo secretário regional do Turismo e que contempla um trabalho técnico, que envolve...