Madeira vê reforçada ligação aérea a Madrid

A Iberia, através da Air Nostrum, vai manter e prolongar a rota Madrid-Funchal-Madrid, agora também e pela 1.ª vez no Inverno IATA 2020-2021, com duas frequências semanais (sábados e domingos) que serão operadas em Bombardier CRJ1000, com capacidade para 100 passageiros.

Os voos têm início a 4 Abril deste ano com duas frequências semanais, aos sábados e domingos. Depois em Agosto, passam a 7 frequências semanais, graças ao voo diário.

Entre Setembro e Dezembro, a Iberia reduz a operação para as duas frequências semanais, que vão ter continuidade no restante Inverno IATA 2020-2021.

A garantia é dada ao DIÁRIO pelo secretário regional de Turismo e Cultura que ontem marcou presença na FITUR, a feira internacional de turismo, que decorre em Madrid, Espanha. Do primeiro dia de reuniões com os operadores turísticos e companhias aéreas, Eduardo Jesus fica com a sensação que “a expectativa é boa para a Madeira”. Por duas ordens de razão. “Porque se mantêm operações importantes iniciadas a partir de Madrid, Barcelona, Bilbau e aparecendo Valladolid como novidade. Porque há um reforço de rotas a partir de Madrid. A operação já existe e será prolongada”, sublinha.

O governante julga que “a oportunidade desta operação é grande”, uma vez que “o esforço que todo o sector público e privado estão a fazer converge neste objectivo do reforço das acessibilidades”. “Neste caso em concreto, estes voos permitem interligação com toda a rede da Iberia e One World a partir de MADRID, pelo que melhoram muito a conectividade de Funchal ao mundo. É uma nova porta que se abre à Região, sobretudo em meses com particular importância como Outubro, Novembro e Dezembro.”, sublinha Eduardo Jesus.

O mercado espanhol, que tem merecido sempre especial atenção da Madeira, em parte pela proximidade, registou o ano passado na Madeira, entre Janeiro e Outubro, mais de 170 mil dormidas e 33,5 mil hóspedes, com uma estada média na Madeira de 4,6 noites.

O secretário regional teve oportunidade igualmente de cruzar-se com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, numa feira que conta este ano com a participação de 918 expositores e 11.040 empresas de 165 países e regiões. Portugal está representado pelas sete agências regionais de promoção turística e mais de 160 empresas, com o ‘stand’ oficial português a ocupar 915 metros quadrados, onde estão 90 das empresas nacionais. Presente também na inauguração da FITUR 2020, o presidente do Turismo de Portugal. Luís Araújo salientou que os “mercados emissores” de turistas continuam a crescer em todo o mundo, principalmente na Ásia.