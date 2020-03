O número de casos de infectados por covid-19 subiu para 21 na Madeira. Segundo o boletim diário divulgado pelo Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) registou-se, ontem, apenas mais um caso positivo na Região.

Trata-se de um doente do género masculino, entre os 50 e 59 anos, com residência na Madeira. O caso tem proveniência de França, de onde chegou no dia 8 de Março. Ou...