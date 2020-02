A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), emitiu um aviso de aviso forte para a orla marítima da Madeiraa, que deverá vigorar até às 18 horas de hoje.

A mesma fonte diz ter recebido do IPMA o aviso de sinal 6 (mau tempo) para o Arquipélago da Madeira que significa vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

“Recomenda-se...