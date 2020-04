Uma projecção demográfica divulgada, ontem, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) prevê que a Madeira seja a região mais envelhecida de Portugal no ano 2080. Naquela data, haverá 429 idosos por cada 100 jovens no nosso arquipélago. A região menos envelhecida será o Algarve, com 204 idosos por cada 100 jovens. Numa análise ao estudo nacional, a Direcção Regional de Estatística...